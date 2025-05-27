محاولة امريكية لمواجهة التعاون الاستراتيجي بين طهران وبيونغ يانغ وموسكو وبكين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يدعو واشنطن إلى تطوير استراتيجية لتعطيل التعاون المتنامي بين كوريا الشمالية والصين وروسيا وإيران، واصفا هذه الدول بأنها "أعداء أمريكا الأكثر أهمية". تم نشر هذا الخبر على موقع الكونجرس الأمريكي يوم الاثنين.

قدم السيناتور كريستوفر كونز (ديمقراطي من ولاية ديلاوير) مشروع القانون يوم الخميس. وبحسب مشروع القانون، فإن السلطة التنفيذية مطالبة بتطوير "استراتيجية شاملة" على مستوى جميع الوكالات الحكومية لإضعاف التعاون بين بيونغ يانغ وموسكو وبكين وطهران وتقليل المخاطر التي يشكلها هذا التعاون ضد الولايات المتحدة. كما أيد السيناتور ديفيد ماكورميك (جمهوري من ولاية بنسلفانيا) مشروع القانون أيضًا.

وجاء في "تقييم التهديدات العالمية 2025"، الذي نشرته وكالة استخبارات الدفاع، وهي تابعة لوزارة الدفاع الأميركية، أن بيونغ يانج سوف تتلقى "على الأرجح تقريبا" مساعدات عسكرية متبادلة من موسكو في مقابل إرسال قوات ومعدات إلى الحرب في أوكرانيا - بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي SA-22 ومعدات الحرب الإلكترونية

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