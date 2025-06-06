الجيش الروسي يسقط 174 مسيّرة أوكرانية ويستهدف كييف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أسقطت القوات الروسية المسيّرات الأوكرانية فوق كل من: منطقة موسكو، شبه جزيرة القرم، بريانسك، روستوف، ساراتوف، فورونيج، كالوغا، كورسك، أورلوفسكايا، ريازان، تولا، بيلغورود وتامبوف.

كما دمّر الجيش الروسي 3 صواريخ موجّهة، من نوع "نبتون-إم دي"، فوق البحر الأسود.

وشنّت روسيا ضربات عبر مسيّرات على كييف، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى، بحسب ما أعلنه رئيس بلديتها، فيتالي كليتشكو.

في غضون ذلك، أكّد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "جعل الإرهاب أيديولوجية الدولة لنظام كييف"، متوعداً بأنّ زيلينسكي "سيحاسب على استهداف المدنيين".

وفي منشور عبر قناته في "تلغرام"، أكد فولودين أنّ زيلينسكي "فقد شرعيته، ويقاتل من أجل السلطة الشخصية، ولا يحتاج إلى السلام، ولا يفكر في مواطني أوكرانيا ومستقبلها".

وأضاف فولودين أنّ زيلينسكي يريد "البقاء في السلطة بأي وسيلة، وبأي ثمن، متشبثاً بها"، واصفاً إياه بـ"المنتهية صلاحيته".

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