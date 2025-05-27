اللواء باقري: إيران وباكستان لديهما عزم راسخ للقضاء على الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري، قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير في مقر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة صباح اليوم (الثلاثاء).

وفي هذا اللقاء، أكد اللواء باقري أن مصالح ورؤية قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الاستراتيجية تجاه باكستان عميقة ودائمة. وقال: "إن البلدين إيران وباكستان لديهما تصميم راسخ على القضاء على الإرهاب على جانبي الحدود، وإن التنسيق بين القوات المسلحة الإيرانية والباكستانية بشأن مراقبة الحدود كان فعالا وقيماً، ويجب تعزيز هذا التعاون".

كما هنأ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في بلادنا قائد الجيش الباكستاني على ترقيته إلى رتبة مشير، وذكر الكفاءة كواحدة من الصفات الخاصة للجنرال عاصم منير، قائلاً: "كانت زيارة العام الماضي إلى دولة باكستان الصديقة والشقيقة مصحوبة بكرم الضيافة والذكريات الطيبة للغاية، ويجب على القوات المسلحة في البلدين الحفاظ دائمًا على تفاعلاتها وتعاونها العسكري والدفاعي على جميع المستويات والسعي إلى تعزيزها".

وفي أعقاب اللقاء، أعرب المشير عاصم منير بدوره عن تقديره وامتنانه للحفاوة وكرم الضيافة من قبل البلاد والقوات المسلحة الإيرانية، مؤكداً على تعزيز التعاون ورفع مستوى التفاعلات بين القوات المسلحة الإيرانية والباكستانية.

وأضاف قائد الجيش الباكستاني: "القوات المسلحة الإيرانية لديها خبرة قيمة في مختلف المجالات، ونحن نسعى دائما لتوسيع وتعزيز التعاون الأمني والدفاعي مع إيران".

واختتم المشير عاصم منير كلامه بالتأكيد على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب على الحدود المشتركة.

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