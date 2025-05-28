جريمة صهيونية جديدة: قصف منزل عائلة صحفي فلسطيني في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكتب فجر اليوم جريمتين جديدتين وسط وشمال قطاع غزة ونفذت قصفاً جديداً للمباني السكنية.

واستهدف القصف الصهيوني منزل عائلة الصحفي أسامة العربيد في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.

وبثت وسائل إعلام فلسطينية صوراً أظهرت اشتعال النيران في المنزل المستهدف، العائد لعائلة العربيد.

تُظهر الصور أيضا لحظة انتشال أسامة العربيد من تحت أنقاض منزله. وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد عدد من أفراد عائلته.

كما استهدف طيران الاحتلال فجر اليوم منزلاً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ستة أفراد من عائلة واحدة.

وفي تطورات ميدانية أخرى، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت، ليلا، منطقة معان شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

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