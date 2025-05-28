تسيير رحلات جوية من زاهدان الى الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مهدي خسروي بنجار في تصريحات له يوم الأربعاء: "بدعم من محافظ سيستان وبلوشستان ومتابعة المديرية العامة لمطارات المحافظة، تم تدشين خط زاهدان-الدوحة بهدف ربط الخطوط الجوية".

وأوضح: "ستُسيّر الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الايرانية هذه الرحلة كل يوم أربعاء من مطار زاهدان الدولي، مما يُتيح للمسافرين السفر بسهولة إلى إحدى الوجهات المهمة في المنطقة".

وأشار المدير العام لمطارات سيستان وبلوشستان إلى أنه "تم التخطيط لخدمات خاصة للمسافرين على هذا الخط لضمان رحلة مريحة وممتعة".

قال خسروي بنجار: "لمزيد من المعلومات حول مواعيد الرحلات وأسعار التذاكر، يُمكن للمسافرين زيارة الموقع الإلكتروني لشركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) أو وكالات الطيران في المحافظات".

وأضاف: "يُمكن أيضًا الحصول على المعلومات اللازمة حول هذه الرحلة من خلال الاتصال بقسم العلاقات العامة في المديرية العامة لمطارات المحافظة على الرقم 00985431738020".

يُعد مطار زاهدان الدولي أحد أهم مراكز النقل الجوي في شرق إيران، ويلعب دورًا حيويًا في تنمية منطقة سيستان وبلوشستان؛ ويضم هذا المطار ثلاث محطات رئيسية.

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