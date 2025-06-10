رحلات جوية مباشرة بين مدينة رامسر الايرانية وبغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حاكم مدينة رامسر مسلم قباديان، اعلن عن تسيير رحلات جوية مباشرة بين بغداد ورامسر وأضاف: "سيتم تشغيل هذه الرحلة يوم الجمعة بطائرة فوكر 100 تابعة لشركة آسمان للطيران في مطار رامسر الساحلي وستستمر الرحلات حتى أكتوبر".

ووصف تطوير الرحلات الجوية الخارجية، وخاصة مع الدول المجاورة، بأنه نهج إيجابي نحو تطوير الرحلات الجوية في هذا المطار والاقتصاد السياحي في رامسر، وقال: يُعتبر المطار بنية تحتية مهمة وميزة تنافسية للمساهمة في الاقتصاد السياحي، ولهذا السبب تُبذل جهود لتعزيزه من قبل مسؤولي هذا القطاع والحكومة".

وقال: "في اطار رحلة بغداد-رامسر ستهبط طائرة فوكر 100 تابعة لشركة "آسمان" للطيران في مطار رامسر يوم الجمعة في الساعة 4:00 مساءً (+3:30 ت.غ) وتغادر مطار رامسر إلى بغداد في الساعة 4:45 مساءً.

/انتهى/