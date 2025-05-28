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٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٠٦ م

غريب ابادي يتبادل وجهات النظر مع سفيري روسيا والصين في طهران

غريب ابادي يتبادل وجهات النظر مع سفيري روسيا والصين في طهران

اجتمع مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب ابادي" مع سفيري روسيا و الصين في طهران حيث تبادل معهما وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائي وكذلك اخر مستجدات المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب ابادي" اشار على صفحته في منصة اكس، إلى لقائه مع سفير الصين و موسكو في طهران بشكل منفصل وقال: نظرا الى عقد اجتماع قمة مجموعة البريكس وكذلك اجتماع منظمة الشانغهاي في الشهور المقبلة، ناقشت مع زونغ بي وو و الكسي ددوف سبل تعزيز التعاون المشترك.

واضاف التطورات المتعلقة بالجولة الاخيرة من المفاوضات غير المباشرة بين ايران و امريكا في روما كانت ضمن القضايا التي ناقشته مع سفيري كل من روسيا و الصين في طهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1958564
شیرین سماره

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