غريب ابادي يتبادل وجهات النظر مع سفيري روسيا والصين في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب ابادي" اشار على صفحته في منصة اكس، إلى لقائه مع سفير الصين و موسكو في طهران بشكل منفصل وقال: نظرا الى عقد اجتماع قمة مجموعة البريكس وكذلك اجتماع منظمة الشانغهاي في الشهور المقبلة، ناقشت مع زونغ بي وو و الكسي ددوف سبل تعزيز التعاون المشترك.

واضاف التطورات المتعلقة بالجولة الاخيرة من المفاوضات غير المباشرة بين ايران و امريكا في روما كانت ضمن القضايا التي ناقشته مع سفيري كل من روسيا و الصين في طهران.

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