عارف: توسيع العلاقات مع طاجيكستان، اولوية بالسياسة الخارجية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب الاول لرئيس الإيراني محمد رضا عارف، توجه صباح اليوم الخميس الى دوشنبه على راس وفد رفيع تلبية لدعوة من لرئيس وزراء طاجيكستان في زيارة رسمية يشارك فيها في المؤتمر الدولي لحماية المثالج الطبيعية.

وقال عارف للصحفيين قبيل مغادرته طهران ان توسيع العلاقات مع الدول الجارة بما فيها طاجيكستان يحظى بالاولوية لدى الحكومة.

واشار الى زيارة رئيس الجمهورية الاخيرة الى طاجيكستان وقال انها شكلت منعطفا في العلاقات الثنائية وقال ان الاجتماع الـ 17 للجنة التعاون المشترك بين ايران وطاجيكستان حقق مكاسب جيدة.

واضاف انه سيتم خلال الزيارة دراسة المجالات الجديدة للتعاون خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية والعلم والتكنولوجيا والسياحة.

وفي معرض اشارته الى المؤتمر الدولي لحماية المثالج الطبيعية الذي يعقد بمبادرة من طاجيكستان قال عارف انه سيكون لدينا تعاملا اقليميا متعدد الاطراف مع الدول المدعوة للمؤتمر موضحا ان شح المياه يشكل مسالة اقليمية مهمة يتناولها هذا المؤتمر بالبحث والنقاش.

واضاف انه سيناقش مجالات التعاون مع الدول المشاركة في مجال البيئة.

وسيلقى النائب الاول لرئيس الجمهورية كلمة في المؤتمر الدولي لحماية المثالج الطبيعية يبين فيها وجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية لحماية البيئة.

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