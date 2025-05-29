النائب الاول للرئيس الإيراني يصل الى دوشنبه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف وصل إلى دوشنبه،وكان في استقبال عارف في المطار رئيس وزراء طاجيكستان قاهر رسول زاده وكبار المسؤولين الطاجيك.

وتاتي زيارة عارف لدوشنبه تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء الطاجيكي ويشارك فيها في المؤتمر الدولي لحماية المثالج الطبعيية.

وسيلقي عارف كلمة في المؤتمر الدولي لحماية المثالج الطبيعية ويعقد لقاءات على هامشه مع بعض المسؤولين من الدول الاخرى المشاركين فيه.

كما سيلتقي عارف خلال الزيارة رئيس طاجيكستان ورئيس وزرائه.

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