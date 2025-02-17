عارف: يمكن لاقتصاد ايران وطاجيكستان ان يكملا بعضهم البعض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف، العلاقات السياسية بين ايران وطاجيكستان، انها تمر باحسن ظروفها حاليا؛ لافتا الى الاتفاق الستراتيجي الشامل الذي وقعه البلدان خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني الى دوشنبة.

عارف ادلى بهذا التصريح للصحفيين، اليوم الاثنين، خلال الاجتماع المشترك مع رئيس وزراء طاجيكستان "قاهر رسول زادة"، الذي وصل الى طهران عصر اليوم وجرت مراسم استقبال رسمية له بمجموعة سعد اباد التراثية.

ولفت نائب الرئيس الايراني، بان المباحثات الثنائية والمشاركة في اجتماع الدول المطلة على بحر قزوين، من اهداف زيارة رئيس الوزراء الطاجيكي والوفد المرافق له الى طهران.

ومضى الى القول : على امتداد الستراتيجيات المحددة، نحن اجرينا اليوم محادثات عملانية مع رئيس وزراء طاجيكستان، وقد توصلنا الى نتيجة بانه من شان اقتصاد البلدين ان يكملا بعضهما الاخر؛ مؤكدا على ان ايران بامكانها ان تلبي احتياجات دولة طاجيكستان في شتى المجالات.

كما نوه عارف الى اهمية دور القطاع الخاص وضرورة اشراكه وتفعيله، واتخاذ اجراءات مشتركة من قبل البلدين بهدف تسهيل هذه العملية؛ مردفا انه في السياق ذاته تم بدءا من الشهر الماضي الغاء تاشيرات الزيارة بالنسبة للرعايا الايرانيين والطاجيكيين، وان الجهود ستتواصل لتقديم المزيد من التسهيلات لاصحاب القطاع الخاص وبما يشمل مختلف المجالات.

وفي اشارة الى الاجتماع المشترك بين الوزراء المرافقين لرئيس الوزراء الطاجيكي مع المسؤولين الايرانيين، صرح النائب الاول لرئيس الجمهورية، بان هذا الاجتماع سيعقد غدا، لتوفير الظروف الكفيلة بتطوير التعاون الثنائي بشتى المجالات.

كما نوه عارف الى تكليف لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران وطاجيكستان، لمتابعة الخطة الستراتيجية الشاملة للتعاون والارتقاء بمستوى العلاقات والتبادلات الى اضعاف عديدة، وبما يتيح امكانية مواكبة العلاقات الاقتصادية والتجارية للعلاقات السياسية بين طهران ودوشنبة.

وتحدث النائب الاول لرئيس الجمهورية عن القواسم الثقافية المشتركة بين البلدين، معلنا انها شكلت محور اللقاء والمحادثات اليوم مع رئيس وزراء طاجيكستان والوفد المرافق، والتوصل الى اتفاق لاعتماد برامج مشتركة ذات الصلة بالتعاون السياحي ووضعه على سلم الاوليات.

في المقابل، اثنى رئيس الوزراء الطاجيكي على الاهتمام الخاص الذي توليه الجمهورية الاسلامية الايرانية الى بلاده، واصفا محادثاته بطهران اليوم، انها جرت في اجواء سادتها المودة والثقة المتبادلة.

واعتبر رسول زادة، زيارة الرئيس الايراني الى طاجيكستان، انها بدات مرحلة جديدة في سياق توسيع وتعزيز الاواصر بين البلدين الصديقين والشقيقين.

واكمل قائلا : انني على يقين بان الوثائق المبرمة بين دوشنبة وطهران، ستتيح الارضية المناسبة للدفع بالتعاون الثنائي.