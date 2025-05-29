استعداد إيران لتعميق وتوسيع التعاون مع طاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب الاول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، الذي كان يتحدث في حفل التوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين اليوم الخميس، ان المحادثات جرت في اجواء ودية للغاية وفي ظل هدف مشترك.

ودعا الى عدم الاكتفاء بتوقيع مذكرات التفاهم بل وضعها موضع التنفيذ وهو من مهام اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.

أما رئيس الوزراء الطاجيكستاني قاهر رسول زاده فقد اكد في الحفل ان تبادل الزيارات الدبلوماسية ولقاءات قادة البلدين، تضطلع بدور مهم في تعزيز العلاقات الثنائية.

واعرب عن ثققته بان الاتفاقات الحاصلة بين ايران وطاجيكستان تلعب دورا مهما في توسيع العلاقات في مجال الاقتصاد والاستثمارات والصحة والعلم والتكنولوجيا.

ودعا الى رفع مستوى التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين البلدين الصديقين والشقيقين ايران وطاجيكستان مؤكدا عزم بلاده على متابعة الجهود الرامية للتطبيق الطويل الامد للتعاون الاقتصادي والتجاري حتى عام 2030.

ودعا الى الافادة من امكانات وطاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف القطاعات الصناعية وصناعة الادوية والصحة والمناجم وتخطيط المدن.

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