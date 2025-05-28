النائب الاول للرئيس الايراني يزور طاجيكستان غدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال علي نجفي، في إشارة إلى مشاركة النائب الأول للرئيس وكلمته في المؤتمر الدولي لحماية الأنهار الجليدية: سيشرح النائب الأول للرئيس، الذي سيغادر إلى طاجيكستان صباح الخميس، توجهات جمهورية إيران الإسلامية في هذا الصدد في المؤتمر الدولي لحماية الأنهار الجليدية.

وأوضح مساعد النائب الأول للرئيس الايراني للشؤون الدولية والتعاون الإقليمي أن المؤتمر الدولي لحماية الأنهار الجليدية، الذي يُعقد في إطار الأمم المتحدة، يحضره رؤساء وزراء ونواب رؤساء ووزراء من مختلف دول العالم، وقال: سيلتقي الدكتور عارف ببعض المسؤولين المشاركين في المؤتمر ويناقش معهم على هامش المؤتمر الدولي لحماية الأنهار الجليدية.

كما ذكر ان اللقاءات والمحادثات الثنائية مع رئيس طاجيكستان ورئيس وزرائها ضمن برامج أخرى للنائب الأول للرئيس خلال زيارته التي تستغرق يومين، وقال: "ستكون زيارة النائب الأول للرئيس إلى طاجيكستان أيضًا بدعوة من رئيس الوزراء، واستجابةً لزيارة رئيس وزراء طاجيكستان إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وإلى جانب متابعة التفاهمات والاتفاقيات الموقعة بين رئيسي البلدين، ستُجرى مناقشات ومشاورات حول سبل تعزيز التعاون الشامل وتوسيعه في مختلف المجالات بين طهران ودوشنبه، وسيتم في هذا الصدد توقيع العديد من وثائق التعاون بين البلدين".