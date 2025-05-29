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٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:١٦ م

4 وثائق تعاون ومذكرة تفاهم بين إيران وطاجيكستان

4 وثائق تعاون ومذكرة تفاهم بين إيران وطاجيكستان

تبادلت ايران وطاجيكستان وبرعاية النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف ورئيس وزراء طاجيكستان قاهر رسول زاده 4 مذكرات تفاهم للتعاون المشترك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مذكرات التفاهم تمت اليوم الخميس، بين مؤسسة العمل والضمان الاجتماعي الايرانية ومؤسسة بحوث العمل الطاجيكية، واخرى تخص تنفيذ مشروع تاسيس مركز التكنولوجيات الايرانية والطاجيكستانية، ومذكرة تفاهم بشان السكك الحديدية وأخرى تسوية المستحقات لشركة فراب الايرانية من وزارة الطاقة الطاجيكستانية.

كما وقع الطرفان البيان المشترك للنائب الاول رئيس الجمهورية ورئيس وزراء طاجيكستان.

وكان عارف قد وصل صباح اليوم الخميس الى دوشنبه على راس وفد رفيع بدعوة من رئيس الوزراء الطاجيكستاني ويشارك خلالها في المؤتمر الدولي لحماية المثالج الطبيعية.

/انتهى/

رمز الخبر 1958589
شیرین سماره

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