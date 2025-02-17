نائب الرئيس الايراني يستقبل رئيس وزراء طاجيكستان رسميا

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، مساء اليوم الاثنين، رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان قاهر رسول زاده، رسميا في مجمع سعد آباد التاريخي والثقافي.

وفي مراسم الاستقبال الرسمية، وبعد عزف النشيدين الوطنيين للجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية طاجيكستان، التقى كبار المسؤولين من البلدين بوحدة المراسم ثم قدموا الوفود الرفيعة المستوى المرافقة لبعضهم البعض.

ومن بين مواضيع المناقشة بين النائب الأول للرئيس ورئيس وزراء طاجيكستان استعراض وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الثنائية.

انطلقت اليوم في طهران أعمال مؤتمر بحر قزوين الاقتصادي بمشاركة روسيا وتركمانستان وكازاخستان وأذربيجان، وتستمر غدا على مستوى رؤساء وزراء هذه الدول والنائب الأول لرئيس بلادنا.

/انتهى،