  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:١٣ م

ممثلو ايران وروسيا والصين يجتمعون في فيينا

ممثلو ايران وروسيا والصين يجتمعون في فيينا

عقد ممثلو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية روسيا الاتحادية، وجمهورية الصين الشعبية لدى المنظمات الدولية في فيينا، اجتماعًا ثلاثيًا اليوم بهدف التنسيق والتشاور.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه شارك في هذا اللقاء كل من رضا نجفي، ممثل إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، وميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا، والمندوب الصيني الدائم.

وفي تعليق له على الاجتماع، كتب أوليانوف: "التقيت اليوم بزملائي، الممثلين الدائمين للصين وإيران، وذلك للتنسيق قبيل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفًا أن "هذا الإطار الثلاثي مفيد للغاية ويساعد على تحقيق تنسيق وثيق في مواقفنا".

ويأتي هذا الاجتماع في سياق التحضيرات للاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المقرر عقده في فيينا خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.

رمز الخبر 1958598

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات