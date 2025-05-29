ممثلو ايران وروسيا والصين يجتمعون في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه شارك في هذا اللقاء كل من رضا نجفي، ممثل إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، وميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا، والمندوب الصيني الدائم.

وفي تعليق له على الاجتماع، كتب أوليانوف: "التقيت اليوم بزملائي، الممثلين الدائمين للصين وإيران، وذلك للتنسيق قبيل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفًا أن "هذا الإطار الثلاثي مفيد للغاية ويساعد على تحقيق تنسيق وثيق في مواقفنا".

ويأتي هذا الاجتماع في سياق التحضيرات للاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المقرر عقده في فيينا خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.