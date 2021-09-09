موسكو تحذر من اتخاذ إجراءات ضد إيران في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ميخائيل أوليانوف كتب في تغريدة على تويتر اليوم الخميس: أعتقد أن أعضاء مجلس الحكام يمكنهم وينبغي عليهم مطالبة إيران وأمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتغلب على المشاكل الحالية والتعاون العملي الذي يتأثر ببعض العوامل الخارجية.

وأوضح أنه ليست هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات في الاجتماع المقبل لمجلس الحكام.

وتعقد الجولة القادمة من الاجتماع ربع السنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الإثنين 13 سبتمبر في فيينا بالنمسا.

واعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي يوم الثلاثاء الماضي أن عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية الإيرانية قد تم تخفيضها بشكل كبير وفرض قيود صارمة عليها./انتهى/