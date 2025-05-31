عضوية قرية "إصفهك" الإيرانية في لجنة أبحاث اليونسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس دائرة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة في مدينة طبس(التابعة بمحافظة خراسان الجنوبية شرق إيران) للصحفيين صباح السبت عن تخصيص أحد مقاعد اليونسكو البحثية الـ 34 لقرية إصفهك العالمية.

وقال: "بصفتنا عضوًا فاعلًا في اليونسكو، تشارك بلادنا الحبيبة إيران في مختلف برامج ومشاريع اليونسكو في مجالات التعليم والعلوم والثقافة والاتصال".

وأضاف: "إيران حاضرة أيضًا في مختلف لجان اليونسكو، بما في ذلك لجنة الأبحاث، وتشارك في المناقشات المتعلقة بالبحث والابتكارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا".

وتابع: "حصلت ثاني قرية سياحية عالمية في إيران على أحد مقاعد اليونسكو البحثية الـ 34"، مبينا: "تم تسجيل قرية إصفهك كثاني قرية سياحية عالمية في إيران في 13 نوفمبر 2024".

وصرح: "بفضل الأنشطة العلمية والبحثية لمعهد إصفهك لأبحاث العمارة الطينية، والاستفادة من إمكاناته ودوره المهم في إعداد ملف تسجيل إصفهك العالمي لتقديمه إلى منظمة السياحة العالمية، فقد مُنح هذا التكريم المهم لمعهد إصفهك لأبحاث العمارة الطينية، المعروف باسم E.M.C.، والذي يديره السيد بويا خزعلي، والذي نأمل أن يحقق نتائج وإنجازات علمية جيدة للمنطقة، وأن يتم تعريف العالم بجهود ومثابرة وتفاني شباب وأهالي إصفهك، وسنشهد المزيد من الجولات المتخصصة إلى المنطقة".

وقال رئيس إدارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في مدينة طبس: "لدى اليونسكو العديد من الشبكات المتخصصة، ويشمل هذا القسم المؤسسات والشبكات التي تشجع وتعزز البحث والتعليم والتطوير في التعليم العالي حول موضوع محدد في العالم".

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