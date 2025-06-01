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٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٣٥ ص

نائب وزير الخارجية: اعتقال المواطنة الايرانية من قبل فرنسا هو احتجاز رهينة قضائي وأمني

نائب وزير الخارجية: اعتقال المواطنة الايرانية من قبل فرنسا هو احتجاز رهينة قضائي وأمني

أكد نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القنصلية، وحيد جلال زاده ان اعتقال المواطنة الايرانية، مهدية اسفندياري من قبل فرنسا هو احتجاز رهينة قضائي وأمني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب وزير الخارجية الايراني بشأن استمرار اعتقال المواطنة الايرانية مهدية اسفندياري في فرنسا: "اعتقال مهدية اسفندياري من قبل القضاء الفرنسي هو احتجاز رهينة قضائي وأمني".

وأضاف جلال زاده: "هذا الإجراء يتعارض مع حقوق الإنسان، ونحن نتابعه بحزم وقوة"، مبينا: "تم تخصيص وحدتين سكنيتين للإفراج المشروط عن السيدة اسفندياري، لكن المحكمة الفرنسية لم تقبله".

نائب وزير الخارجية: اعتقال المواطنة الايرانية من قبل فرنسا هو احتجاز رهينة قضائي وأمني

وتابع: "حتى الآن، لم تُقدم لنا أي أدلة قانونية دامغة ضد السيدة اسفندياري"، مؤكدا: "تتابع الجمهورية الإسلامية بحزم وقوة قضية اعتقالها".

اردف جلال زاده قائلا: "قدم محاميها وحدتين سكنيتين في ليون وباريس إلى المحكمة للإفراج عنها بشروط يوم المحاكمة، لكن بالطبع، لم تقبل المحكمة الفرنسية هذا الطلب حتى الآن".

/انتهى/

رمز الخبر 1958689
جواد ماستری فراهانی

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