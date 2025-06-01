توقيع اتفاقية التجارة التفضيلية بين إيران وعمان

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار عبدالأمير ربيهاوي إلى الإنجازات التي حققتها زيارة رئيس الجمهورية إلى عمان، موضحًا أن عمان تُعتبر واحدة من الدول المتوافقة سياسيًا واقتصاديًا مع إيران، ويبدو أن هذه الزيارة جاءت في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي. وقد تم توقيع 18 وثيقة خلال هذه الزيارة، منها 4 وثائق تتعلق بوزارة الصناعة والمناجم والتجارة، والتي تشمل التعاون في مجالات الجيولوجيا والاستكشافات المعدنية، وتطوير التعاون في المعارض والمناطق الصناعية، وأخيرًا توقيع اتفاقية التجارة التفضيلية.

وأوضح ربيهاوي أن توقيع اتفاقية التجارة التفضيلية هو أهم وثيقة تم توقيعها خلال هذه الزيارة، مضيفًا أن الجهة المسؤولة عن هذه الاتفاقية هي منظمة تطوير التجارة الإيرانية، ومن المؤكد أن توقيع هذه الاتفاقية سيوفر أرضية لتطوير التعاون التجاري بين البلدين. كما توقع أن يسير القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع الحكومة لفتح أسواق جديدة للمنتجات الإيرانية.

وأضاف ربيهاوي أنه تم أيضًا توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار، والجمارك، والقضاء، والطرق، والإعمار، والصحة، والثقافة مع الجانب العماني.

كما أشار إلى أن وزير الصناعة والمناجم والتجارة، سيد محمد أتابك، تم اختياره كوزير رئيسي لهذه الزيارة وأمين المؤتمر التجاري، حيث حضر الاجتماع مع التجار بحضور رئيس الجمهورية ووزير التجارة والصناعة العماني ووزراء الخارجية من كلا البلدين. وتم تنظيم مؤتمرين تجاريين آخرين على هامش هذه الزيارة، حيث كان الأول حول الاستثمار والثاني B2B، حيث تم مناقشة احتياجات الطرفين، وقد شهدت هذه المؤتمرات مشاركة نشطة وواسعة من القطاعين الخاص والعام.

وأكد ربيهاوي على تأثير الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في تطوير التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن تنفيذ اتفاقية التجارة الخارجية بعد التصديق عليها من قبل مجلس الشورى الإسلامي سيؤثر بشكل إيجابي على مسار تطوير التجارة مع عمان. ومن المؤكد أن اتفاقية الاستثمار، والتجارة الجمركية، ومذكرات تفاهم المناطق الصناعية والمعارض ستسهل التجارة بين البلدين وتزيد من حجم التبادلات التجارية.

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