آفاق التعاون مع إيران تتجاوز التجارة الحرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير التجارة في اللجنة الاقتصادية الأوراسية، أندريه سليبانوف، في اجتماع مع السيد محمد أتابك، استعداد الاتحاد لتوسيع التجارة مع جمهورية إيران الإسلامية، ووصف آفاق التعاون الثنائي بأنها واسعة وتتجاوز اتفاقية التجارة الحرة الحالية.

وأدلى وزير التجارة في اللجنة الاقتصادية الأوراسية بهذه التصريحات اليوم في اجتماع مع السيد محمد أتابك، وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، على هامش الاجتماع الثالث والأربعين للمجلس الحكومي الدولي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي؛ اجتماعٌ يُعقد على مستوى رؤساء الوزراء بحضور النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف في مدينة تشوبون-آتا، قيرغيزستان.

وأضاف: "نرى آفاقًا لتوسيع التعاون في القطاعات الرئيسية وزيادة حجم التجارة المتبادلة".

ووفقًا للتقرير، استعرض سلبنيف وأتابك في هذا الاجتماع النتائج الأولية لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران.

في هذا الاجتماع، أعلن الطرفان استعدادهما لعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والمقرر عقده خريف هذا العام.

وبناءً على ذلك، من المقرر إقرار آليات محددة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين خلال هذا الاجتماع.

وأفاد سليبانوف بأن مسودة خارطة الطريق ذات الصلة للتعاون التجاري والاقتصادي بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران في مراحلها النهائية للموافقة.

