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٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٤ م

الصين ترد على مزاعم وزير الدفاع الأميركي: واشنطن تحوّل المنطقة إلى "برميل بارود"

الصين ترد على مزاعم وزير الدفاع الأميركي: واشنطن تحوّل المنطقة إلى "برميل بارود"

عارضت الصين وشجبت بشدّة تصريحات وزير الدفاع الأميركي، بيت هيجسيث، لتشويهه صورة البلاد باعتبارها "تهديداً وتحريضاً على المواجهات"، وتجاهله عمداً الدعوة إلى السلام والتنمية من قبل بلدان المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في بيانٍ لوزارة الخارجية الصينية، قالت فيه إنّه "لا توجد دولة في العالم تستحق أن تسمى قوة مهيمنة بخلاف الولايات المتحدة نفسها"، بينما هي العامل الرئيسي الذي يقوض السلام والاستقرار في آسيا والمحيط الهادئ.

وأشارت إلى أنّ واشنطن نشرت أسلحة هجومية في بحر الصين الجنوبي واستمرت في إشعال النيران وخلق التوترات في آسيا والمحيط الهادئ لإدامة هيمنتها والنهوض بما يسمى "استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ".

وأكدت الوزارة أنّ واشنطن "تحول المنطقة إلى برميل بارود وتجعل البلدان في المنطقة قلقة للغاية".

/انتهى/

رمز الخبر 1958695

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