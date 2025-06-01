الصين ترد على مزاعم وزير الدفاع الأميركي: واشنطن تحوّل المنطقة إلى "برميل بارود"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في بيانٍ لوزارة الخارجية الصينية، قالت فيه إنّه "لا توجد دولة في العالم تستحق أن تسمى قوة مهيمنة بخلاف الولايات المتحدة نفسها"، بينما هي العامل الرئيسي الذي يقوض السلام والاستقرار في آسيا والمحيط الهادئ.

وأشارت إلى أنّ واشنطن نشرت أسلحة هجومية في بحر الصين الجنوبي واستمرت في إشعال النيران وخلق التوترات في آسيا والمحيط الهادئ لإدامة هيمنتها والنهوض بما يسمى "استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ".

وأكدت الوزارة أنّ واشنطن "تحول المنطقة إلى برميل بارود وتجعل البلدان في المنطقة قلقة للغاية".

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