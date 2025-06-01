أحدث إحصائيات الشهداء والجرحى جراء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن "فلسطين اليوم"، أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانًا جديدًا حول أحدث إحصائيات الشهداء والجرحى منذ بدء الهجمات في السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت الوزارة أن عدد الشهداء نتيجة هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى الآن قد وصل إلى 54,418 شهيدًا.

كما أكدت الوزارة أن العدد الإجمالي للجرحى جراء هذه الهجمات قد بلغ 124,190 شخصًا منذ بداية الحرب في القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل جثامين 37 شهيدًا إلى المستشفيات، بالإضافة إلى إصابة 136 شخصًا آخرين.

ومنذ 18 مارس 2025، وفي موجة جديدة من الهجمات على غزة، سقط 4,149 شهيدًا و12,149 جريحًا.

ولا يزال هناك آلاف الأشخاص مفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

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