آخر الإحصائيات الشهداء والجرحى في العدوان الإسرائيلي على غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة شهاب، أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اصدرت بيانا أعلنت فيه آخر الإحصائيات حول أعداد الشهداء والجرحى في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن 54981 مواطناً استشهدوا نتيجة هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت أن إجمالي عدد الجرحى جراء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب على القطاع بلغ 126 ألفا و920 جريحاً.

وأعلنت الوزارة أن جثامين 54 شهيداً تم نقلها إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أصيب 305 أشخاص خلال هذه الفترة.

كما ارتفع عدد الشهداء منذ 18 مارس 2025 وحتى الآن في موجة الهجمات الجديدة على غزة إلى 4701 شهيداً و14879 جريحاً.

لا يزال آلافٌ آخرون في عداد المفقودين والمحاصرين في قطاع غزة.

كما قُتل 36 شخصًا وجُرح أكثر من 208 آخرين في مراكز توزيع المساعدات خلال الساعات الماضية. وحتى الآن، قُتل 163 شخصا وجُرح أكثر من 1495 في مراكز توزيع المساعدات.

/انتهى/