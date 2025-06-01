وزارة الأمن الايرانية تعلن القبض على شبكة عملاقة لتهريب الوقود

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزار الامن الايرانية في بيان لها اليوم الأحد: حفاظًا على مقدرات البلاد ومكافحة الفساد الاقتصادي الكلي، تم القبض على إحدى أكبر شبكات تهريب الوقود في البلاد، والتي تبلغ عائداتها أكثر من 150 تريليون تومان، بعد استكمال الإجراءات القانونية في محافظات هرمزغان وطهران والبرز.

و نجح جنود إمام زمان (ع) في اختراق شبكات التهريب، وكشف الروابط المالية لـ 35 شبكة تهريب وقود احترافية ومنظمة واسعة النطاق في البلاد، مرتبطة بوسطاء دوليين، وتحديد أساليب هذه الشبكات المعقدة والمتعددة الطبقات، وكيفية تحويل عائدات تهريب الوقود، وبالتنسيق مع السلطة القضائية، تم القبض على العناصر الرئيسية لهذه الشبكات.

تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى القبض على عدد من العناصر الرئيسية المنظمة لشبكات غسل الأموال والتمويل؛ تم حظر حسابات أكثر من 700 شخص مرتبطين بهذه العناصر الذين ارتكبوا عمليات غسيل أموال على نطاق واسع في السنوات القليلة الماضية.