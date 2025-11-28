حضور إيران في اجتماع المجموعة الإقليمية الأوراسية لمكافحة غسل الأموال

وافادت وكالهة مهر للأنباء، انه عُقد الاجتماع الثالث والأربعون للمجموعة الإقليمية الأوراسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG) في مينسك، عاصمة بيلاروسيا. وترأس وفد جمهورية إيران الإسلامية، بصفتها مراقبًا في هذه المؤسسة، نائب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، هادي خاني.

تجدر الإشارة إلى أن ممثلين عن مجموعة العمل المالي (FATF)، ومنظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، واللجنة الاقتصادية الأوراسية وبنك التنمية (EADB)، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، واللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة (CIS)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، ومجموعة العمل لمكافحة غسل الأموال في وسط أفريقيا (GABAC)، ومجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب أفريقيا (GIABA)، وبنك التنمية الجديد (NDB)، بالإضافة إلى ممثلين من الإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وألمانيا، وكوبا، وصربيا، يحضرون الاجتماع أيضًا.

