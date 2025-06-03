عراقجي: مستوى التعاون السياسي والثقة في العلاقات الإيرانية المصرية غير مسبوق

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تغريدة له باللغة العربية، أعرب عراقجي عن سعادته بوجوده مرة أخرى في القاهرة، حيث أجرى لقاءات مهمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي.

وأضاف: "بعد سنوات طويلة، دخلت الدبلوماسية بين إيران ومصر مرحلة جديدة. إن مستوى التعاون السياسي، والأهم من ذلك، مستوى الثقة والاطمئنان بين البلدين غير مسبوق."

وأكد عراقجي على أن إيران ومصر، كقوتين مؤثرتين في المنطقة وذواتي ثقافة وحضارة عريقة، تتحملان مسؤولية مشتركة للحفاظ على السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة.

كما أشار وزير الخارجية إلى أنه أدى صلاة المغرب والعشاء في مسجد سيدنا الحسين، وتناول العشاء في مطعم نجيب محفوظ التقليدي في المنطقة التاريخية خان الخليلي، برفقة عدد من الشخصيات المصرية البارزة، بما في ذلك ثلاثة وزراء خارجية سابقين هم عمرو موسى، نبيل فهمي، ومحمد العرابي، حيث كانت هناك مناقشات مفيدة للغاية.

/انتهى/