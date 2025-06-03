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٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:٣٤ ص

رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني یلتقي نظيره الفنزويلي في كاراكاس

رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني یلتقي نظيره الفنزويلي في كاراكاس

التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني نظيره الفنزويلي في كاراكاس، ومنحه وسام "الجانب الصحيح من التاريخ".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء لقاء رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس النواب الفنزويلي خورخي رودريغز، يوم الاثنين ، خلال زيارته الحالية الى كاراكاس ضمن جولته على عدد من دول أمريكا اللاتينية وحضور قمة رؤساء برلمانات دول بريكس في البرازيل.

وعقب هذا اللقاء، منح قاليباف، رئيس مجلس النواب الفنزويلي، خورخي رودريغز، وسام "الجانب الصحيح من التاريخ"، من مكتب حفظ ونشر مؤلفات قائد الثورة الإسلامية.

وسيعقد المنتدى البرلماني الحادي عشر لمجموعة بريكس، باستضافة مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي، في برازيليا في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران ، تحت شعار "دور برلمانات بريكس في خلق حوكمة عالمية أكثر شمولاً واستدامة".

/انتهى/

رمز الخبر 1958775

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