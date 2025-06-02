قاليباف يزور مركز إيران للتكنولوجيا في كاراكاس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان الوفد البرلماني للجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة قاليباف قد وصل إلى كاراكاس (بعد ظهر الأحد، بتوقيت طهران) وسط استقبال رسمي من المسؤولين الفنزويليين.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس الشورى الإسلامي والوفد المرافق له بمسؤولين فنزويليين ورجال أعمال فنزويليين وإيرانيين، للبحث بشان العقبات التي تعترض تنمية التجارة بين البلدين.

وتُعدّ فنزويلا من أهمّ المصادر في تلبية احتياجات ايران من المواد الخام، مثل الألومينا وخام الحديد والذهب والمعادن النادرة.

كما تُعتبر فنزويلا ذات قدراتٍ مناسبةٍ للزراعة خارج الحدود الإقليمية ولإنشاء إيران للمصافي.

وضمن جولته في أمريكا اللاتينية، سيحضر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الدورة الحادية عشرة للمنتدى البرلماني لمجموعة بريكس الذي يستضيفه مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي، في ختام زيارته الى فنزويلا البوليفارية وكوبا واللقاء مع كبار المسؤولين فيهما.

ويعقد منتدى بريكس البرلماني في برازيليا في الفترة من 3 الى 5 حزيران /يونيو ، تحت شعار "دور برلمانات بريكس في بناء حوكمة عالمية أكثر شمولاً واستدامة".

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