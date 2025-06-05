بطل إيراني يحتل المركز الثاني في تصنيف تنس الطاولة العالمي

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد جاء فرجي في المرتبة الثانية بين أفضل لاعبي تنس الطاولة في فئة تحت 17 عامًا، متفوقًا على رياضيين من فرنسا، وتايوان، والصين، واليابان.

وقد حقق فرجي قفزة ملحوظة في التصنيف العالمي بعد تألقه في بطولة الشباب في أوزبكستان، حيث حصل على الميدالية الذهبية في فئة تحت 17 عامًا والميدالية الفضية في فئة تحت 19 عامًا. كما دخل قائمة أفضل 10 لاعبين في فئة تحت 19 عامًا، حيث حصل على 6705 نقاط، مما أتاح له احتلال المركز التاسع عالميًا في هذه الفئة.

وفي فئة الكبار، يُعتبر فرجي، بعد نوشاد عالمیان، ثاني أفضل لاعب إيراني في التصنيف العالمي، حيث يحتل المركز 132 عالميًا وهو في السادسة عشرة من عمره.

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