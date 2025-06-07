نادي استقلال يتعاقد مع المدرب البرازيلي كاريلي" لتولي القيادة الفنية

أفادت وكالة مهر للأنباء، قام نادي استقلال بدراسة خيارين نهائيين لاختيار مدربه الجديد، وهما هينك فريزر من هولندا وفايبو كاريلي من البرازيل. بعد إجراء المفاوضات مع كلا المدربين، توصل النادي في النهاية إلى قرار بالتعاقد مع كاريلي. وقد أكدت مصادر وكالة تسنيم أن الاتفاقات مع كاريلي قد تمت، ومن المتوقع أن يقوم نادي استقلال بالإعلان عن هذا المدرب في الأيام المقبلة.

يبلغ كاريلي من العمر 51 عامًا، وقد تولى في الموسم الماضي قيادة فريق فاسكو دوغاما البرازيلي، حيث خاض 21 مباراة حقق خلالها 9 انتصارات، و5 تعادلات، و7 هزائم. وقد سبق له أن درب أندية سانتوس وكورينتيانس والاتحاد والوحدة في السعودية. في عام 2017، قاد كاريلي فريق كورينتيانس للفوز بلقب الدوري البرازيلي (سيري A)، كما قاد الفريق للفوز ثلاث مرات (2017، 2018، و2019) في المنافسات الإقليمية في ولاية ساو باولو.

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