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٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١:٢٧ م

أصداء واسعة لمواقف قائد الثورة الاسلامية بشأن تخصيب اليورانيوم على منصات وسائل الاعلام

أصداء واسعة لمواقف قائد الثورة الاسلامية بشأن تخصيب اليورانيوم على منصات وسائل الاعلام

نقلت وسائل الاعلام عالمية تصريحات قائد الثورة الاسلامية بشأن المحادثات النووية الجارية بين طهران وواشنطن في ذكرى رحيل مؤسس الثورة الإسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء غطت وسائل الإعلام الإقليمية والدولية تصريحات قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على نطاق واسع.
كتبت رويترز، تحت عنوان " قائد الثورة الاسلامية يرفض المطلب النووي الأمريكي، ويلتزم بمواصلة تخصيب اليورانيوم": أكد آية الله العظمى الخامنئي قائد الثورة الاسلامية، يوم الأربعاء أن طهران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم.

وكتبت وكالة أسوشيتد برس أن قائد الثورة الاسلامية وصف الاقتراح الأمريكي بأنه "يتعارض تماماً مع شعار "نحن قادرون"."

هذا وكتبت صحيفة واشنطن بوست أن " قائد الثورة الاسلامية انتقد الاقتراح الأمريكي في المحادثات النووية".

/انتهى/

رمز الخبر 1958844

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