الرئيس الايراني وامير قطر يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائیة وضرورة وقف جرائم الاحتلال في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حكومة وشعب هذا البلد بحلول عيد الأضحى المبارك، وتمنى لهم الشرف والفخر والخير والبركات.

وأشار الرئيس الايراني إلى المكانة العالية لهذا العيد الإسلامي العظيم باعتباره رمزا للوحدة والتضامن والتلاحم بين الأمة الإسلامية، معربا عن أمله في أن تفتح هذه المناسبة الروحية الطريق لتعزيز روابط الأخوة والصداقة والتقارب الأكبر بين الدول الإسلامية.

وأكد الدكتور بزشكيان أيضاً على ضرورة تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي بين الدول الإسلامية، مشيراً إلى: "انه من المأمول أنه في ضوء التعاطف والوحدة بين الدول الإسلامية، وبالاعتماد على الحلول السياسية والحكيمة، يمكننا ممارسة الضغط اللازم على الكيان الصهيوني لوقف الجرائم والفظائع المتكررة ضد الشعب المضطهد في غزة وتمهيد الطريق لعودة السلام والاستقرار إلى هذه المنطقة".

وفي هذا الاتصال، أعرب أمير قطر بدوره عن امتنانه للاتصال الهاتفي والتهاني الصادقة من الرئيس الإيراني، وهنأ الحكومة والشعب الإيراني بعيد الأضحى المبارك، ودعا الله تعالى بالصحة والسعادة والخير والبركات للشعب الإيراني.

وفي إشارة إلى الأوضاع المريرة والمؤلمة التي يعيشها أهل غزة، أكد أمير قطر: "إن الأمة الإسلامية تمر بمرحلة صعبة ووضع حساس.. ومع ذلك، فإننا نأمل أنه بفضل توجيهاتكم وحكمتكم وجهودكم المتواصلة، إلى جانب التعاون الوثيق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة قطر والدول الإسلامية الأخرى، سنتمكن من التغلب على هذه الفترة الصعبة ومنع استمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الأعزل في غزة".

وأعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن أمله في أن يؤدي استمرار الاتصالات المباشرة بين كبار المسؤولين في البلدين إلى تعميق العلاقات الثنائية وتحقيق الأهداف المشتركة وضمان مصالح الشعبين الإيراني والقطري.

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