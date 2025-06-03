بزشکیان للسفراء الإيرانيين الجدد: توسيع التعاون مع الدول يعزز من مقاومة إيران أمام التحديات

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار مسعود بزشکیان صباح اليوم الثلاثاء خلال مراسم وداع السفراء الجدد في دول الصين، جمهورية أذربيجان، ساحل العاج، المكسيك، كوبا، وأوروغواي، إلى أن تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع الدول المختلفة يقوي إيران أمام الضغوط والتحديات. وأضاف: "أنتم السفراء في الخط الأمامي لتوسيع العلاقات والتفاعلات للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع العالم".

ولفت رئيس الجمهورية إلى أن مسار العلاقات الإيرانية مع الدول التي يعمل فيها السفراء الجدد يسير في اتجاه جيد، مشيراً إلى أن الصين وإيران لديهما إمكانيات كبيرة لتوسيع علاقاتهما، كما أن العلاقات مع جمهورية أذربيجان شهدت قفزة إيجابية بعد زيارتي الأخيرة لهذا البلد.

وأضاف بزشکیان: "فيما يتعلق بالعلاقات مع دول منطقة إفريقيا وأمريكا اللاتينية، تم طرح مواضيع في الاجتماعات الاستشارية للسياسة الخارجية، وقد تقرر وضع خطة دقيقة لتنظيم العلاقات في هذه المجالات بناءً على الإمكانيات والمصالح المتبادلة".

وطلب رئيس الجمهورية من السفراء الجدد في هذه الدول الست تقديم تقييم دقيق لأوجه التعاون والإمكانات المتبادلة لتوسيع العلاقات، وذلك لوضع خطة دقيقة تستند إلى تأمين المصالح المتبادلة.

كما دعا بزشکیان السفراء إلى جعل تحديد مجالات النشاط ودعم الشركات الخاصة الإيرانية في دول مهامهم من أولويات أعمالهم.

وقد قدم كل من رحماني فضلي سفير إيران في الصين، ودميرجی‌لو سفير إيران في جمهورية أذربيجان، وميغونی سفير إيران في ساحل العاج، وبسندیده سفير إيران في المكسيك، ونادري سفير إيران في كوبا، وبني‌اسد سفير إيران في أوروغواي، خلال هذا الاجتماع توضيحات حول برامجهم لتوسيع العلاقات مع الدول التي يعملون فيها.

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