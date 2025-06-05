قاليباف يؤكد على ضرورة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والبرازيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي دافي ألكو لومبري، على هامش القمة الحادية عشرة لرؤساء برلمانات دول مجموعة البريكس.

وخلال اللقاء، أعرب قاليباف عن امتنانه لاستضافة البرازيل لقمة البريكس، وقال: "من وجهة نظرنا، فإن البريكس تشكل نقطة تحول في العلاقات الدولية..بالإضافة إلى تمثيل الشعب، تلعب البرلمانات أيضًا دورًا مهمًا في وضع الأساس للحكومات".

وفي إشارة إلى تاريخ العلاقات الرسمية بين إيران والبرازيل الممتدة لأكثر من قرن، أضاف قاليباف: "إن البلدين يتشاركان وجهة نظر مشتركة بشأن الحرية والاستقلال والتعددية، مما يوفر منصة مناسبة لتطوير العلاقات الثنائية".

وفي إشارة إلى لقائه مع وزير الزراعة البرازيلي، قال قاليباف: "في هذا اللقاء أكدت على ضرورة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة".

وقال قاليباف إن أولوية التعاون الاقتصادي بين إيران والبرازيل هي في مجالات الزراعة وتصدير واستيراد المنتجات والبحث العلمي، مضيفا: "بالإضافة إلى هذه المجالات يمكن أيضا توسيع التعاون البحثي والطبي والصناعي..وتشير التقديرات إلى أن حجم التجارة عبر الطرق الثالثة بين إيران والبرازيل يقدر بأكثر من 7 مليارات دولار، وبالتالي يمكننا زيادة هذا الرقم والتحرك نحو تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات".

واعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي دور البرلمانات في تسهيل التعاون الاقتصادي مهماً للغاية، وقال: "إن البرلمانات قادرة على تمهيد الطريق لتطوير العلاقات من خلال المصادقة على الاتفاقيات اللازمة. ويمكن لمجموعة البريكس أيضًا أن تساعد في تعزيز التماسك بين البلدين".

وأكد قاليباف على ضرورة مواجهة الأحادية الأميركية في فرض العقوبات، وقال: "كما أن التنمر على القانون الدولي هو أحد المجالات التي ينبغي أن توليها جميع الدول المستقلة الاهتمام.. ومن ثم، فمن خلال مجموعة البريكس، يمكننا أن نتقاسم قدراتنا. كما حققت إيران تقدماً كبيراً في مجالات تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية والطب. ويمكننا التعاون في إطار مجموعة البريكس، من خلال تطوير أدوات مثل المدفوعات في شكل "BRICS Pay" أو أنشطة بنك التنمية الجديد، والعمل على ربط الرسل الماليين".

واختتم قاليباف حديثه بالقول: "أدعو رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي إلى السفر إلى طهران وتفقد قدرات إيران"، مضياف انه يمكن أن توفر لك الرحلة إلى إيران نظرة شاملة للعلاقات بين البلدين.

وفي أعقاب الاجتماع، أكد دافي ألكو لومبري، رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، أن العلاقات البرلمانية في إطار مجموعة البريكس مهمة بالنسبة لنا، وقال: "يجب أن أشير إلى أننا نستضيف هذه القمة وآمل أن تحقق هذه القمة نتائج جيدة لجميع الأطراف".

وأكد: أن الحوار بين الأمم هو وسيلة أساسية لمواجهة التحديات الإنسانية. يواجه العالم مشاكل في مجالات الصحة والتعليم والبيئة، ويجب علينا حلها من خلال التفاعل.

وفي إشارة إلى أهمية التعاون البرلماني بين إيران والبرازيل، مضيفا: "بصفتي رئيساً لمجلس الشيوخ، أرحب بالحوار والتعاون بين برلماني البلدين، وأعتقد أنه من خلال مسار البرلمانات، يمكن بناء مستقبل أفضل للشعبين".

/انتهى/