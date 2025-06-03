قاليباف يقدم هدية من عائلة الشهيد سليماني إلى الرئيس الفنزويلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أجريا محادثات في ختام زيارة الأول، التي استمرت يومين إلى كاراكاس.

وقد تبادل الجانبان خلال اللقاء، وجهات النظر حول تحسين العلاقات بين البلدين، وخاصة إزالة العقبات الاقتصادية أمام التبادلات بين القطاع الخاص.

وفي هذا اللقاء أيضاً، أهدى قاليباف إلى مادورو تمثالاً للشهيد سليماني، كان قد أرستله إليه عائلة الحاج قاسم.

يذكر أن عائلة الشهيد سليماني أهدت هذا التمثال للرئيس مادورو رداً على مقابلته في عام 2020، بعد استشهاد الحاج قاسم. وفي هذه المقابلة، أشار الرئيس الفنزويلي إلى دور الحاج قاسم في مكافحة الإرهاب في منطقة غرب آسيا وضمان أمن دول هذه المنطقة، كما اشار إلى حضور ودور الشهيد سليماني في مواجهة الهجوم الإلكتروني الأمريكي على البنية التحتية الفنزويلية وقال حينها:لقد جاء إلى فنزويلا وتحدثنا، وأوفى بكل وعوده لمساعدة الشعب الفنزويلي ضد الهجوم الإلكتروني الأمريكي، وأشكر الله على لقائي بهذا الرجل الشجاع.

وأشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال اللقاء مع رئيس البرلمان الإيراني، بهذه الهدية، معرباً عن تقديره وامتنانه لأسرة الشهيد سليماني.

/انتهى/