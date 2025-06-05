قاليباف: أمريكا تريد حرمان إيران من حقها الطبيعي في تخصيب اليورانيوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي حضر اجتماع العمل الخامس لبرلمانات مجموعة البريكس وألقى كلمة حول موضوع "إصلاح البنية المتعددة الأطراف من أجل السلام والأمن".

وفي هذا اللقاء انتقد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الهياكل الحالية التي تحكم النظام الدولي وقال: "إن الولايات المتحدة تحاول حرمان إيران من حقها الطبيعي والدولي في التخصيب".

وأضاف: "إن المنظمات المسؤولة عن حماية السلام والكرامة الإنسانية والعدالة العالمية فشلت في إظهار ردود فعل رادعة تجاه هذه الجريمة الصارخة"، مؤكدا: "لا يعد هذا الصمت مجرد سلبية دبلوماسية؛ بل إنه يعتبر في نظر الدول بمثابة إضفاء الشرعية الضمنية على الجريمة".

وأكد قاليباف: "إن الولايات المتحدة ليست فقط مزدوجة المعايير ومتناقضة في المفاوضات النووية، بل تفتقر أيضًا إلى الصدق والشفافية. ويتحدث عن الحوار بابتسامة دبلوماسية، لكنه عمليا، وبالاعتماد على أدوات القوة والنفوذ، رسم مسبقا طريق المفاوضات لفرض قراره الجائر على الأمة الإيرانية.. هذا ليس حوارًا، بل سيناريو للاستسلام".

/انتهى/