توقيف 3 سفن تحمل وقود مهرب في الخليج الفارسي واعتقال 11 شخصًا

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي تصريح للصحفيين صباح يوم الأحد، قال العميد عبدالله خسروي: "في إطار مكافحة تهريب الوقود بشكل جاد ومستمر، تمكن حرس الحدود من تحديد وتوقيف ثلاث سفن تحمل وقودًا مهربًا بعد تكثيف الدوريات البحرية ومراقبة سلوك السفن".

وأشار قائد حرس الحدود في بوشهر إلى أن "تهريب الوقود سيكون خطًا أحمر بالنسبة لحرس الحدود في المحافظة"، موضحًا أنه خلال التفتيش الدقيق للسفن، تم اكتشاف 161 ألف لتر من الوقود المهرب من نوع الديزل، بقيمة 71 مليار ريال.

وأضاف العميد خسروي أنه تم اعتقال 11 شخصًا متهمًا في هذه العملية، مؤكدًا أن "تهريب الوقود يعد من المشكلات المعقدة والعميقة التي تضر بالاقتصاد الإيراني".

كما أشار إلى أن "الوقاية ومكافحة هذه الظاهرة تتطلب توافقًا وتعاونًا بين جميع المؤسسات"، مؤكدًا أن "حرس الحدود في بوشهر سيواصل هذا النهج، من خلال تنفيذ إجراءات معلوماتية وعملياتية مستهدفة، مما سيجعل البيئة البحرية والحدود المائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخليج الفارسي أكثر أمانًا ضد مهربي الوقود يومًا بعد يوم".

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