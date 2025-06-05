بزشكيان وقيس سعيّد يؤكدان على دعم القضية الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنّأ الرئيس بزشكيان، في هذه المناسبة حكومة وشعب تونس، وسأل الله تعالى أن يمنّ على الأمة الإسلامية بالعزّة والبركة والسلامة.



وأكّد رئيس الجمهورية أن مناسك الحج الإلهية والعظيمة تُعدّ رمزاً فريداً لوحدة المسلمين حول الدين، والكتاب السماوي، والنبي الكريم (ص)، مضيفاً: إن الحج يمثل تجلياً لتقديم التضحيات وتغليب الروح على الأهواء والنزعات الشيطانية، ونأمل أن تقرّب هذه المناسك العظيمة القلوب الإسلامية من بعضها، وتجلب للأمة التوفيق والسعادة والطمأنينة.



كما أشار بزشكيان إلى المعاناة التي يعيشها الشعب المظلوم في غزّة، معرباً عن أمله في أن يسهم اتحاد المسلمين وتضامنهم، ووحدة أصواتهم في إدانة الجرائم الصهيونية، في وقف الحرب وسفك الدماء، وإعادة الأمن والكرامة إلى هذا الشعب الجريح.



وفي هذه المكالمة الودية، هنأ الرئيس التونسي قيس سعيّد حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن هذا العيد يمثّل رمزاً لوحدة المسلمين، وسائلاً الله أن تشمل بركات وخيرات هذا العيد جميع المسلمين في أنحاء العالم.



وأشار الرئيس التونسي إلى معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل، قائلاً: نسأل الله، ببركة هذا العيد المقدّس، أن يُعين أهلنا المظلومين في غزّة. وأضاف: إن القدس الشريف، أولى القبلتين، هو نقطة التقاء المسلمين ووحدتهم، وسيبقى إلى الأبد العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.



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