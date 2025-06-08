كولومبيا: تعرّض السيناتور ميغيل أوريبي لإطلاق نار خلال مؤتمر انتخابي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وسائل إعلام محلية أنّه في حال خطِرة في المستشفى.

وينتمي السيناتور إلى حزب الوسط الديمقراطي المحافظ المعارض الذي أسسه الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي.

وفي بيان، ندد الحزب بالهجوم، موضحاً أنّ السيناتور كان يستضيف مؤتمراً انتخابياً في متنزه عام في حي فونتيبون بالعاصمة أمس السبت، عندما "أطلق مسلحون النار عليه"، واصفاً الهجوم بأنّه خطير.

وأظهر مقطع فيديو نشر في مواقع التواصل الاجتماعي أوريبي وهو يلقي خطاباً خلال مناسبة انتخابية في غرب العاصمة عند سماع صوت طلقات نارية، وقد أطلق مسلح النار عليه مرتين في الرأس ومرة في الركبة قبل أن يُلقى القبض عليه.

وأصيب شخصان آخران هما رجل وامرأة، وعُثر على سلاح ناري من طراز "غلوك" في الموقع.

وأعلن عمدة بوغوتا، كارلوس فرناندو غالان، أنه تم القبض على الشخص الذي أطلق النار على السيناتور أوريبي، فيما أفادت الشرطة الكولومبية بالقبض على شخصين.

وعرض وزير الدفاع بيدرو سانشيز مكافأةً مقدارها حوالى 725 ألف دولار لمن يُدلي بمزيد من المعلومات، مشيراً إلى أنّه سيعقد اجتماعاً استثنائياً مع قيادة الجيش والشرطة خلال الساعات القليلة، بحيث إنّ التحقيقات جارية لمعرفة إذا ما كان هناك المزيد من الضالعين في الحادث.

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