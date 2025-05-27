كولومبيا تعين أول سفير لها في فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن السفير الجديد قال إنّه لا يعلم بعد ما إذا كان سيزاول عمله من رام الله أم من "دولة مجاورة".

وعلى صعيد آخر، قال أوسبينا إن بلاده "مستعدة لاستقبال آلاف الجرحى الفلسطينيين" الذين أُصيبوا خلال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة.

وأشار إلى أن كولومبيا تولي اهتماما خاصا لعلاج الأطفال الذين أُصيبوا في الغارات الإسرائيلية، لكنه لم يوضح آلية إجلاء المرضى إلى كولومبيا أو الطريقة التي يمكن من خلالها للعائلات الفلسطينية تقديم طلبات للعلاج.

وأكد السفير الكولومبي الجديد أن العالم لا يمكنه أن يغض الطرف عن معاناة المدنيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنه لا يجوز أن يموت الناس جوعا، وأن عليهم أن يتلقوا رعاية طبية فورية، مع ضرورة العمل على تأهيلهم.

وأوسبينا مقرّب من الرئيس اليساري غوستافو بيترو، الذي أعلن في مايو/أيار 2024 قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، متهما حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

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