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٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٤٧ م

بسبب العواصف الرملية: رحلة من النجف الأشرف تفشل في الهبوط في مطار كرمان

بسبب العواصف الرملية: رحلة من النجف الأشرف تفشل في الهبوط في مطار كرمان

فشلت رحلة يزد إير رقم 9305 القادمة من النجف الأشرف في الهبوط في مطار كرمان بعد محاولة واحدة، واستمرت الرحلة في اتجاهها نحو يزد.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن العلاقات العامة لمطار كرمان، أقلعت الرحلة، التي كانت على متن طائرة إيرباص 310، من النجف الأشرف في الساعة 13:05 متجهة إلى مطار كرمان .

وبحسب التقرير، من المقرر أن تهبط هذه الرحلة في مطار يزد.

كما لم تتمكن ثلاث رحلات أخرى اليوم الأحد من الهبوط في مطار كرمان بسبب الظروف الجوية السيئة، وتلوث الهواء، وانخفاض مدى الرؤية، حيث هبطت هذه الرحلات في يزد وهرمزغان.

وأعلنت الإدارات في مدينة كرمان عن تعطيل العمل منذ الساعة 9 صباحًا اليوم بسبب تفاقم العواصف الرملية، كما تم تعطيل العمل في خمس مدن أخرى شمال محافظة كرمان.

/انتهى/

رمز الخبر 1958982
یاسر المصری

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