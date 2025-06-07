حفيد الإمام الخمیني (رض) يلتقي بعائلة الشهيد السيد حسن نصر الله في بيروت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار حفيد الإمام الخميني (رض) الحاضر في لبنان منزل الشهيد السيد حسن نصر الله في لبنان.

وزار السيد علي الخميني، منزل الشهيد السيد حسن نصر الله يوم الجمعة، بعد زيارته مناطق بيروت التي استهدفتها الهجمات الوحشية لجيش الكيان الصهيوني، والتقى بعائلة هذا الشهيد العظيم للأمة الإسلامية.

وحضر اللقاء أيضًا سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، وأشاد حفيد الإمام الراحل (رض) بالمكانة الرفيعة والدور الكبير والبارز للشهيد السيد حسن نصر الله في الدفاع عن الأمة الإسلامية، وخاصة القضية الفلسطينية، الذي استشهد في نهاية المطاف من أجل قضية القدس وفلسطين.

كما زار السيد علي الخميني منزل الشهيد السيد مصطفى بدر الدين، أحد قادة حزب الله اللبناني، والتقى بعائلة هذا الشهيد من جبهة المقاومة.

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