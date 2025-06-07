إيران تعلن وفاة 13 حاجاً إيرانياً في مراسم الحج حتى الآن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أصدرت إدارة العمليات الصحية والطبية للحج التابعة للهلال الأحمر الإيراني بيانًا أوضحت فيه آخر المستجدات الصحية للحجاج الإيرانيين، وحذرت، في ظل ارتفاع درجات الحرارة في السعودية، من الالتزام الجاد بإجراءات السلامة والنصائح اللازمة للوقاية من ضربات الشمس.

وفيما يلي نص البيان رقم 4:

1. بنهاية يوم الجمعة 6 يونيو، بلغ إجمالي عدد المراجعات الطبية للحجاج الإيرانيين للمراكز الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر في المدينة المنورة ومكة المكرمة 138,900 عدد. من بين هؤلاء، تلقى 13,403 أشخاص في المدينة المنورة و125,497 شخصًا في مكة المكرمة خدمات طبية. كما نُقل 96 حاجًا في عرفات و41 في منى إلى المستشفيات وتلقوا خدمات طبية متخصصة.

2. للأسف، حتى يوم الجمعة 6 يونيو، بلغ إجمالي وفيات الحجاج الإيرانيين في حج التمتع لعام 2025، 13 حالة.

3. ارتفعت درجة حرارة الهواء في المدن المقدسة بالسعودية إلى 47 درجة مئوية في الأيام الأخيرة، مما قد يؤدي إلى إصابة الحجاج بضربة شمس شديدة. يوصي المركز الصحي والطبي للهلال الأحمر الحجاج بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من الماء، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، والتوجه فورًا إلى أقرب مركز طبي في حال ظهور أعراض مثل الصداع والغثيان والدوار وخفقان القلب.

4_ للوقاية من ضربة الشمس، يُنصح الحجاج الكرام بالبقاء في أماكن مغطاة أو مظللة خلال ساعات النهار الحارة، واستخدام قبعة أو مظلة، والحرص على ترطيب أجسامهم بالماء البارد بانتظام. كما يُنصح بالإكثار من شرب السوائل الطبيعية كالماء وعصائر الفاكهة، وتجنب الأنشطة الشاقة خلال فترة الظهيرة.

٥. تعمل الطواقم الطبية وفرق الإغاثة التابعة لجمعية الهلال الأحمر حاليًا على تقديم خدماتها للحجاج على مدار الساعة في جميع المراكز الطبية الموجودة في منى. ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة ضربة الشمس، ومكافحة الأمراض، وتقديم الإغاثة الفورية في أوقات الأزمات، ولا يوجد نقص في الأدوية.

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