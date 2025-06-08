بزشكيان يهنئ البعثة العمالية الايرانية لتألقها في بطولة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الرئيس بزشكيان كتب في رسالة التهنئة بالمناسبة : لقد تألقت رياضة العمال في إيران الإسلامية العزيزة مرة أخرى لدى المحافل الدولية وحققت الفخر للبلاد؛ مردفا : إن الهمم العليا والعزيمة الراسخة والسواعد القوية للكادحين في قطاع العمل والإنتاج الوطنيين رفعت راية الجمهورية الاسلامية المشرفة في اعالي قمم التقدم والازدهار.

واضاف الرئيس الإيراني : انني أتقدم من المجتمع العمالي الكادح، وخاصة الاسرة الرياضية في قطاع العمل والإنتاج الوطني العظيم، وجميع المعنيين وعموم الشعب الإيراني، بخالص التهاني والتبريكات لمناسبة احراز البعثة الرياضة العمالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الميداليات الملونة وتالقها ببطولة العالم في اليونان.

وختم الرئيس بزشكيان الى القول : إن دعم الرياضة كأهم ستراتيجية لتعزيز الصحة والنشاط في وسط العمال الشرفاء، باعتبارهم رصيد الإنتاج الأساسي للبلاد، مدرج ضمن الاولويات الستراتيجية للحكومة الرابعة عشرة.

يذكر أن البعثة الرياضية العمالية الإيرانية، احرزت 88 ميدالية ملونة (منها 46 ذهبية، و25 فضية، و17 برونزية) عبر مشاركتها في الدورة الثامنة من الألعاب العالمية للرياضة العمالية 2025م التي أقيمت في لوتراكي باليونان.