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٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٩ ص

مقررة أممية تطالب بريطانيا بالتحرك للإفراج عن السفينة "مادلين"

مقررة أممية تطالب بريطانيا بالتحرك للإفراج عن السفينة "مادلين"

دعت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي الحكومة البريطانية إلى التحرك العاجل لضمان الإفراج عن السفينة "مادلين" وطاقمها، بعد أن اختطفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت ألبانيزي إن "السفينة مادلين لا تشكل خطرا على أمن إسرائيل، وإسرائيل لا تملك أي سلطة لإيقافها في المياه الدولية".

وفي منشور لها على منصة "إكس" قالت المقررة الأممية إن "اعتراض القوات الإسرائيلية سفينة مادلين في المياه الدولية والاستيلاء عليها يستدعيان توضيحا كاملا من السلطات الإسرائيلية".

وأضافت أن على بريطانيا أن "تسعى بشكل عاجل للحصول على هذا التوضيح، وأن تضمن الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها، والتي تؤدي مهمة إنسانية مشروعة، ويجب السماح لها بالاستمرار باتجاه قطاع غزة".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على السفينة مادلين التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، واقتيادها إلى إسرائيل، مؤكدة عزمها على ترحيل النشطاء الذين كانوا على متنها إلى بلدانهم.

من جهته، أعلن "ائتلاف أسطول الحرية" فجر اليوم عبر منصة تليغرام أن الجيش الإسرائيلي اختطف المتطوعين الدوليين على متن السفينة مادلين التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.

/انتهى/

رمز الخبر 1959004

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