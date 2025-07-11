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١١‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٠:١٢ ص

بقائي: وضع العقوبات ضد المقررة الاممية في فلسطين المحتلة يكشف عن نفاق صارخ

بقائي: وضع العقوبات ضد المقررة الاممية في فلسطين المحتلة يكشف عن نفاق صارخ

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى بيام الولايات المتحدة بوضع العقوبات على مقرر حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، وكتب: "كشفتم هن نفاق عاري وصارخ، والعالم يراقب".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على صفحته الشخصية دعما للمقررة الخاصة المعني بحقوق الإنسان في فلسطين، :فرانسيسكا ألبانيزي: "لا يمكن قمع الحقيقة بالعقوبات. السيدة فرانسيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، تتعرض للعقوبات والتنمر بسبب قولها الحقيقة ومعارضتها للإبادة الجماعية والاحتلال والفصل العنصري".

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه يتم الترحيب بنتنياهو، مجرم الحرب المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، في واشنطن، وقال: "أنتم تكشفون نفاقا عاريا وكاملا، والعالم يراقب".

/انتهى/

رمز الخبر 1960445
جواد ماستری فراهانی

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