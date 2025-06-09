بدء اجتماع مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا

أفادت وكالة مهر للأنباء، انطلق الاجتماع بحضور ممثلين من الدول الأعضاء في المجلس، حيث سيستمر حتى يوم الجمعة.

سيتناول الأعضاء في هذا الاجتماع موضوعات تتعلق بالسلامة النووية، وتنفيذ اتفاقيات الضمانات، والأنشطة العلمية والبحثية للوكالة.

يتكون مجلس الحكام من 35 عضوًا، ويعقد اجتماعاته خمس مرات في السنة، في شهري مارس ويونيو، مرتين في سبتمبر، قبل وبعد اجتماع الجمعية العامة، وأيضًا في ديسمبر.

يمتلك كل عضو في مجلس الحكام صوتًا واحدًا، حيث يتم انتخاب 13 عضوًا من قبل المجالس السابقة، وعادة ما تشمل دولًا متقدمة في مجال الطاقة النووية. بينما يتم اختيار 20 عضوًا وفقًا لنظام الحصص الإقليمية من قبل الجمعية العامة.

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