  1. الدولية
  2. أوروبا
٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١:٢٠ م

بدء اجتماع مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا

بدء اجتماع مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا

بدأ مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعه الفصلي في يونيو قبل قليل في فيينا، بمشاركة ممثلين عن 35 دولة. 

أفادت وكالة مهر للأنباء، انطلق الاجتماع بحضور ممثلين من الدول الأعضاء في المجلس، حيث سيستمر حتى يوم الجمعة.

سيتناول الأعضاء في هذا الاجتماع موضوعات تتعلق بالسلامة النووية، وتنفيذ اتفاقيات الضمانات، والأنشطة العلمية والبحثية للوكالة.

يتكون مجلس الحكام من 35 عضوًا، ويعقد اجتماعاته خمس مرات في السنة، في شهري مارس ويونيو، مرتين في سبتمبر، قبل وبعد اجتماع الجمعية العامة، وأيضًا في ديسمبر.

يمتلك كل عضو في مجلس الحكام صوتًا واحدًا، حيث يتم انتخاب 13 عضوًا من قبل المجالس السابقة، وعادة ما تشمل دولًا متقدمة في مجال الطاقة النووية. بينما يتم اختيار 20 عضوًا وفقًا لنظام الحصص الإقليمية من قبل الجمعية العامة.

/انتهى/

رمز الخبر 1959014
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات