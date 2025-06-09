روسيا ستبني 8 محطات للطاقة النووية في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم رضائي: "زار أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم مختلف إدارات منظمة الطاقة الذرية، بما في ذلك مفاعل طهران للأبحاث ومجمع إنتاج الأدوية المشعة في مقر المنظمة".

وأوضح: "خلال هذه الزيارة، اطلع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية على احدث الإجراءات وسير العمل والتطورات في هذا المجال".

وتابع رضائي: قدّم السيد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية، تقريرًا عن أنشطة وإجراءات وخطط هذه المنظمة، وقدّم توضيحات حول مراحل بناء وتشييد الوحدتين الثانية والثالثة في محطة بوشهر للطاقة النووية، وأفاد بأن بناء هاتين الوحدتين بالكامل تمّ على يد شركات إيرانية.

وأضاف: قال رئيس منظمة الطاقة الذرية إن لدينا اتفاقية مع روسيا لبناء 8 محطات طاقة في إيران، 4 منها ستكون في بوشهر.

وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى: "أعرب السيد عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي، عن تقديره وشكره لجهود منظمة الطاقة الذرية في التقدم النووي للبلاد وتطبيق قانون العمل الاستراتيجي وتنفيذ خطة التنمية السابعة، وأكد أن الصناعة النووية صناعة حيوية ولها دور في تقدم البلاد في مختلف المجالات، وأن الشعب الإيراني يرغب في دعم هذه الصناعة لأنها تضمن مستقبل البلاد".

وأضاف: "أشار السيد عزيزي إلى أن حضور أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان في منظمة الطاقة الذرية خلال هذه الأيام يحمل رسالةً إلى جميع من ينتقدون الشعب الإيراني، مفادها أن الصناعة النووية لا يمكن إيقافها، وأننا نطالب بإرادة الشعب الإيراني. وبناءً على ذلك، سخّر البرلمان كل الطاقات للعمل بجدٍّ واجتهاد لمواصلة أنشطة واستمرارية الصناعة النووية وقدرتها. لذلك، سنبقى إلى جانب الصناعة النووية حتى النهاية، ولن نتراجع عنها".

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