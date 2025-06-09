رئيس القضاء الإيراني: ستتضح قيمة الوثائق الاسرائيلية التي حصلنا عليها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق رئيس السلطة القضائية في إيران، حجة الاسلام غلامحسين محسني ايجئي على اكتشاف الوثائق الاستراتيجية للكيان الصهيوني من قبل قوات وزارة الأمن الايرانية.

وقال محسني ايجئي: "إن الضربة الاستثنائية والقاتلة التي وجهها رجال الاستخبارات الايرانية في وزارة الأمن الايرانية للكيان الصهيوني الخبيث، جاءت نتيجة إجراءات استخباراتية دقيقة ومعقدة، وتستحق الإشادة والتقدير".

وأضاف رئيس السلطة القضائية: "ستتضح قيمة هذا العمل لاحقًا؛ فقد تم اكتشاف وثائق استراتيجية وحساسة تتعلق بالقطاعين النووي وغير النووي للكيان المحتل، وستتضح آثار ذلك لاحقًا".

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