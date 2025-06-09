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٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١:٢٥ م

رئيس القضاء الإيراني: ستتضح قيمة الوثائق الاسرائيلية التي حصلنا عليها

رئيس القضاء الإيراني: ستتضح قيمة الوثائق الاسرائيلية التي حصلنا عليها

أشاد رئيس السلطة القضائية في إيران، حجة الاسلام محسني ايجئي بالضربة الاستثنائية والقاتلة التي وجهها رجال الاستخبارات الايرانية للكيان الصهيوني، مؤكدا ان قيمة الوثائق الاسرائيلية التي حصلنا عليها ستتضح قريبا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق رئيس السلطة القضائية في إيران، حجة الاسلام غلامحسين محسني ايجئي على اكتشاف الوثائق الاستراتيجية للكيان الصهيوني من قبل قوات وزارة الأمن الايرانية.

وقال محسني ايجئي: "إن الضربة الاستثنائية والقاتلة التي وجهها رجال الاستخبارات الايرانية في وزارة الأمن الايرانية للكيان الصهيوني الخبيث، جاءت نتيجة إجراءات استخباراتية دقيقة ومعقدة، وتستحق الإشادة والتقدير".

وأضاف رئيس السلطة القضائية: "ستتضح قيمة هذا العمل لاحقًا؛ فقد تم اكتشاف وثائق استراتيجية وحساسة تتعلق بالقطاعين النووي وغير النووي للكيان المحتل، وستتضح آثار ذلك لاحقًا".

/انتهى/

رمز الخبر 1959016
جواد ماستری فراهانی

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