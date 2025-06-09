ظفرقندي: إيران من بين الدول الثلاث الأولى في المنطقة في مجال سلامة الغذاء

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريحاته خلال المؤتمر الذي عُقد بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء، أشار ظفرقندي إلى أهمية سلامة الغذاء كجزء من صحة الطعام، موضحاً أن حوالي 700 شخص يعملون في وزارة الصحة و450 مختبراً في مجال صحة المواد الغذائية، حيث يقومون بمراقبة 17 ألف مصنع وشركة إنتاج غذائي.

كما تناول الوزير ضرورة تعزيز الدبلوماسية الصحية، مشدداً على أهمية زيادة التفاعلات العلمية والاستفادة من المعارف الأخرى. وأكد أن أساس التصدير هو التأكيد على جودة الغذاء، مع ضرورة الإعلان عن الإحصائيات المتعلقة بذلك.

وأضاف ظفرقندي أن إنتاج الغذاء يجب أن يكون مبنياً على المعرفة، محذراً من أن عدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى زيادة معدلات السمنة والكبد الدهني لدى الأطفال، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض أخرى لدى البالغين.

وأشار الوزير إلى أنه في السنوات الماضية كان هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من تضخم الغدة الدرقية بسبب نقص اليود، لكن بعد إضافة اليود إلى الملح كجزء من إصلاح شامل، لم نعد نرى هذه الحالات تقريباً.

كما ذكر أن هناك جهوداً تُبذل لجعل الخبز يحتوي على النخالة في المجلس الأعلى للصحة والأمن الغذائي، مشدداً على أن هذا الأمر يتطلب جهوداً وطنية.

وفي سياق متصل، تم الكشف عن النظام الوطني للإنذار السريع لسلامة الغذاء من قبل وزير الصحة.

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